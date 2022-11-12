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السبت، 12-11-2022 02:40 م

والد حسام حبيب يطالب ابنه وشيرين بـ " حفيد"

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الوكيل الإخباري-وجّه حسين حبيب التهنئة إلى ابنه حسام حبيب على زواجه مجدداً من الفنانة شيرين عبدالوهاب، وطالب الأخيرة بفعل كل ما يمكنها لتحقيق حلمه برؤية حفيد من ابنه يفرح به.

وكتب حسين حبيب عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك: ببارك لحسام وشيرين وبدعيلهم يجيبولي حفيد صغير أفرح بيه.

يذكر أن التكهنات بعودة حسام لشيرين بدأت من عند والده حسين حبيب، بعدما تلاعب بمفردات بعض الأغنيات الشهيرة، للإيحاء بعودة العلاقة بين الاثنين، ولكنه تراجع سريعاً، ونفى، صحة كل التصريحات المنسوبة إليه حول علاقة ابنه بزوجته السابقة النجمة شيرين عبد الوهاب، مؤكداً أنه لم يتحدث لأي وسيلة صحفية مطبوعة أو رقمية، في إشارة لحوار يتم تداوله أكد فيه عودة المطربة المصرية لزوجها السابق وتحذيره لابنه من خطورة هذه العلاقة.

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سيدتي

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