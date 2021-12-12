والد حسام حبيب يكشف سبب طلاق شيرين الحقيقي

الوكيل الإخباري - دخل والد الفنان حسام حبيب على خط الأزمة بين نجله والفنانة شيرين عبد الوهاب، ووجه لها رسالة بعد انفصالها عن نجله في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنها كانت على علاقة طيبة بالأسرة، وأنها سيدة خدوم والجميع يحبها .



ووجه حديثه لشيرين قائلاً: "شيرين أنتِ حبيبة قلبي، وحبيبة قلب 300 مليون عربي، وحبيبة قلب حسام حبيب، كلنا بنحبك، سواء كنتِ مرات ابني ولا لأ".

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وتابع: "شيرين كانت قريبة مني، وبتسأل دايمًا عليّ، كانت بتأكلني بإيدها، وبتعزمنا في بيتها، ست محترمة وبنت بلد، وجدعة ومن عيلة".



وكشف والد حسام حبيب عن السبب الحقيقي وراء طلاق شيرين من نجله حسام، حيث أشار إلى أن نجله كان لا يسعى ويجتهد في عمله، لذلك نفرت منه شيرين، لأنها شخصية طَمُوح وتعشق النجاح، وحبها الكبير له في البداية بسبب نجاحه، مؤكدًا أنها لن تعود له مرة أخرى، إلا إذا حقق نجاحًا في حياته.



وتحدث أيضاً عن إمكانية عودة نجله لشيرين، بعد انفصالهما خلال الأيام الماضية، حيث أشار إلى أنه ليس من مصلحة حسام أن يعود لشيرين في الوقت الحالي، وذلك بسبب أنها امرأة تعشق النجاح، "هم بيحبوا بعض جدا، وأنا شايف إن مش من مصلحة حسام إنه يرجع لها دلوقتي".



وتابع: لازم يثبت للناس الأول إنه مطرب، عشان يرجع في عين شيرين ناجح".

كما أكد أن كلاً منهما يحترم ويقدر الآخر، وأن شيرين من أصرّت على الطلاق، وأن نجله كان يرفض هذا الأمر تماما.



المصدر - لبنان 24