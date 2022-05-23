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الإثنين، 23-05-2022 02:54 م

والد طليق شيرين يعلق على بلاغها ضد حسام حبيب

شيرين-عبد-الوهاب


الوكيل الإخباري-علق حسين كامل والد الفنان المصري حسام حبيب، على ما أثير بشأن تقديم الفنانة شيرين عبد الوهاب بلاغا ضد نجله، تطلب فيه حمايتها بعد تدخلات طليقها في حياتها.

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وقال حسين كامل إن كل تلك الأخبار غير صحيحة وما هي إلا مجرد شائعات مغرضة، معلقا: "كل ده هري ومفيش الكلام ده".


وعن تواجد حسام حبيب في الفيلا الخاصة بشيرين عبد الوهاب لإنهاء مشروع فني، أوضح حسين كامل: "هيقعد معاها إزاى في الفيلا وهما منفصلين وغريب عنها يعتبر، كل اللى ما بينا ود وصداقة فقط".


وعلى جانب آخر، أكد والد حسام حبيب: "شيرين وحسام اتصالحوا ولكن مرجعوش لبعض، العلاقة بينهم طيبة، وشيرين كانت موجودة في جنازة جدة حسام، وحاليا بياخدوا رأي بعض في الأغاني، واللي بينهم أكبر من أي شيء".


وتابع والد حسام حبيب: "شيرين وحسام محدش فيهم بيحاول يرجع، عشان مش عايزين يكون في ضغط عليهم، وأنا نصحت ابني ياخد هدنة ويهتم بشغله، ويرجع حسام حبيب بتاع زمان".

 

 

روسيا اليوم

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