والد فاتن موسى ويشن هجوما على مصطفى فهمي

الوكيل الإخباري - لا تزال قضية طلاق النجم المصري مصطفى فهمي والإعلامية اللبنانية فاتن موسى غيابياً محط اهتمام الصحافة، حيث خرج والد الأخيرة عن صمته وكشف تفاصيل وأسراراً عن الاتصال الذي تمّ بينه وبين فهمي قبل انفصاله عن ابنته.



وأكد السيد أحمد موسى في مداخلة هاتفية أن "مصطفى اتصل بيّ وقالّي شوية مشاكل، قولتله أنا أرفض أني أتدخل في حياتكم الزوجية، الخصوصية مطلوبة حتى لو كانت بنتي ولا أسمح لنفسي بالتدخل في حياتها، أنا حمّلته أمانة وهو ما كنش على قدر هذه الأمانة، ولا أحب أن أحكي معه ولا هو يحكي معي".



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