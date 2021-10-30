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السبت، 30-10-2021 01:01 م

والد ياسمين صبري ينشر صور خطوبتها الأولى -شاهد

والد-ياسمين-صبري-يهاجمها


الوكيل الإخباري-نشر د.أشرف صبري والد الممثلة ياسمين صبري ورئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، صوراً نادرة لها عبر حسابه على «فيسبوك» مع رسالة نفى فيها ادعاءاتها، حول علاقته بها وأنها لم تره منذ كانت في الثانية من عمرها، وتضمنت الصور الظهور الأول لزوج ياسمين صبري السابق، مع صور من غرفتها الخاصة داخل منزله، ومع شقيقها الوحيد بلال، وسارع أشرف صبري بحذف المنشور لاحقا ولكن لم يتمكن من محاصرة الانتشار السريع للصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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حيث نشر تعليقاً قال به: «بعد ما سمعت أكاذيب بنتي اللي ربيتها في بيتي وكانت صاحبة البيت وعندها شغالة وقدرت تطعن أبوها في ضهره؟، أصدقاءنا كانوا بييجو البيت بيشوفوها ولما كبرت جبتلها عربية يا ريت الناس اللي يعرفونا يردوا ويقولوا ياسمين كانت عايشة في بيتي إزاي في كل مراحلها وإزاي اتخطبت وعملتلها أجمل حفلة ودي صورها».


وأضاف أشرف صبري: «الكدب ده يبرر بالنسبة لها سبب عدم حضورها فرح أخوها ولو اب اهتم بفرح ابنه وزعلان أن أخواته ماجوش مش حيهتم ببنته؟»، وتابع: «إنا عملت لها حياة كريمة راقية ومحترمة وماكنتش فاكر إن الرد حيكون كده والسر اللي الناس ما تعرفوش أنها اتطلقت من الراجل المحترم الدكتور ده بسبب امها لأنه حكالي وقالي امها خربت بيتنا. واتجوزت من ورايا وبدون علمي بعد التربية اللي عملتهالها وعشأن كده أنا مش معترف بجوازها اللي من ورا ضهري ده. وحسبي الله ونعم الوكيل».


سيدتي

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