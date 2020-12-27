وثيقة مسربة للفنانة حلا الترك تكشف المستور - شاهد

الوكيل الاخباري - فاجأت الاعلامية مي العيدان متابعيها على انستغرام بنشر وثيقة تثبت كلام السيدة منى السابر، في لقائها الاخير قبل ايام وحديثها عن القضية التي تجمعها بعائلة اولادها.

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ويظهر في الوثيقة معلومات عن الفنانة حلا الترك وعن والدها ووالدتها التي سُجلت باسم الفنانة دنيا بطمة، بدل من والدتها الحقيقية، الامر الذي ازعج منى السابر واعتبرته ظلم وجحود.



وعمد ناشر الوثيقة الى شطب الكثير من المعلومات الخاصة بالفنانتين وقام بتعديل البيانات المتعلقة بالأم لتكون مناسبة لوالدة حلا البيولوجية.

وجاءت هذه الوثيقة لتكشف المستور وتكشف صدق ما قالته منى السابر عن انها اكتشفت أن اسمها تم تهميشه تماما ولم يصلها رسائل خاصة بمتابعة ابنتها في المدرسة، ليتضح فيما بعد أن الاسم المستخدم في أوراق المدرسة هو اسم زوجة الأب "دنيا بطمة".





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