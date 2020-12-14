وريث أحمد زكي الوحيد يكشف عن خدعة الميراث.. فيديو

الوكيل الاخباري - أكد رامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أنه "تعرض للخداع على يد المحامي بلال عبد الغني الذي استغل غيابه عن المشهد في مصر، وأساء التصرف في كل القضايا الموكلة إليه عن ميراث رامي من هيثم زكي.

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واتهم رامي بركات، في لقاء مع برنامج "ET بالعربي"، "كريم سلامة، نجل الفنانة المصرية منى عبد الغني، بالتزوير في أوراق شراء سيارة هيثم أحمد زكي"، موضحا أنه "عندما جاء ليتلقى واجب العزاء في أخيه لم يكن يفكر في أي مال أو ميراث، وعندما جلس مع أصدقاء هيثم ومن ضمنهم كريم سلامة شعر بأنهم أناس جيدون".



وأضاف، الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، إن "بلال عبد الغني كان حريصاً على إبعاده عن هؤلاء الأصدقاء وتشويه صورتهم أمامه، مستغلاً غيابه وإقامته في لندن"، مؤكدا أن "كريم سلامة صارحه بكل ما يتعلّق بالسيارة التي لم يكن يعلم عنها شيئاً في أول لقاء بينهما، وأخبره أنه سيسدّد ما تبقّى من المبلغ، ولكن محاميه بلال طمأنه وطلب منه أن يسافر ويترك له التكفّل بالأمور، وبعدها اتهمه بالتزوير وطعن في صحة أوراق بيع السيارة من دون الرجوع إليه".

من جانبه، قال كريم سلامة إنه "شعر بالإهانة مما حدث وقد أصبح الأمر شخصياً بينه وبين بلال عبد الغني بعد تشويه صورته والزجّ باسم والدته في مثل هذه الأمور المشينة"، لافتاً إلى أنه "لم يعمل بنصائح بعض المقربين الذين نصحوه بأن يحتفظ بسر المال المتبقي عليه لهيثم زكي وأن يبني به مسجداً كصدقة جارية ولا يخبر عنه أحداً... وفضّل ردّ الحق لأصحابه".



وأشار كريم سلامة إلى أن "بلال عبد الغني أخذ منه مبلغاً من المال ولم يقدّم به إيصالاً رسمياً، ولم يخبر رامي بركات بتلقيه هذا المبلغ"، مشيراً إلى "تعرّضه لمحاولات ابتزاز مادي من منى عبد الغني حتى يتوقف عن التشهير بها".

سبوتنيك

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