وسام حنا يشارك صورة مع الفنان بسام كوسا

الوكيل الإخباري-نشر الممثل اللبناني وسام حنا صورة له على وسائل التواصل الاجتماعي برفقة الممثل السوري بسام كوسا والمخرج مروان بركات.

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وعلق على الصورة قائلاً : "تلميذ بين الاساتذة"، مشوقاً متابعيه الى مسلسله الجديد بعنوان التحدي الذي يأتي كنوع من تكملة لمسلسل" سر" الذي جمع وسام حنا وباسم مغنية وبسام كوسا الذي لعب دور الشخصية الغامضة مهند بدران، المسلسل لا يخلو من الغموض والتشويق الذي يدور حول العصابات ويجمع باقة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.



وكان حنا شارك في موسم رمضان الماضي في مسلسل "جوقة عزيزة" الى جانب الممثلة السورية نسرين طافش حيث لعب دور ضابط فرنسي ايام الانتداب.





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