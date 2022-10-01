وسم عمرو دياب يتصدر تويتر بعد حفله الأخير في العقبة .. فيديو

الوكيل الإخباري-تصدر وسم الفنان عمرو دياب موقع التواصل الاجتماعي تويتر صباح اليوم السبت بعد حفله الأخير الذي اقيم امس في العقبة .





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وتداول جمهور الحفل ورواد مواقع التواصل صوراً ومقاطع فيديو ، مبدين اعجابهم الكبير بباقة من اجمل الأغاني التي قدمها الفنان عمرو دياب خلال الحفل .



وراحت عليكم 🔥🔥🔥🔥🔥🥰 والله وما الكم عليي يمين حفلة عمرو دياب كانت اسطوريةوراحت عليكم 🔥🔥🔥🔥🔥🥰 pic.twitter.com/j7yjqEUBW3 September 30, 2022

يذكر ان الحفل شهد اقبالا كبيراً من المواطنين وبلغت نسبة حجوزات فنادق العقبة 99% لغاية مساء الخميس .