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السبت، 01-10-2022 12:41 م

وسم عمرو دياب يتصدر تويتر بعد حفله الأخير في العقبة .. فيديو

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الوكيل الإخباري-تصدر وسم الفنان عمرو دياب موقع التواصل الاجتماعي تويتر صباح اليوم السبت بعد حفله الأخير الذي اقيم امس في العقبة .

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وتداول جمهور الحفل ورواد مواقع التواصل صوراً ومقاطع فيديو ، مبدين اعجابهم الكبير بباقة من اجمل الأغاني التي قدمها الفنان عمرو دياب خلال الحفل  .

 

 

 




يذكر ان الحفل شهد اقبالا كبيراً من المواطنين وبلغت نسبة حجوزات فنادق العقبة 99% لغاية مساء الخميس .


 




 

 


 

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