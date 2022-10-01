وسم عمرو دياب يتصدر تويتر بعد حفله الأخير في العقبة .. فيديو

الوكيل الإخباري-تصدر وسم الفنان عمرو دياب موقع التواصل الاجتماعي تويتر صباح اليوم السبت بعد حفله الأخير الذي اقيم امس في العقبة .
وتداول جمهور الحفل ورواد مواقع التواصل صوراً ومقاطع فيديو ، مبدين اعجابهم الكبير بباقة من اجمل الأغاني التي قدمها الفنان عمرو دياب خلال الحفل .
والله وما الكم عليي يمين حفلة عمرو دياب كانت اسطورية— Amro (@il_amro) September 30, 2022
وراحت عليكم 🔥🔥🔥🔥🔥🥰 pic.twitter.com/j7yjqEUBW3
من أكثر الأشياء الحلوة تحضر حفلة لعمرو دياب❤️#عمرو_دياب pic.twitter.com/Fc13JYotgD— Yazan dawoud𓂆 🇵🇸 (@yazandawoudd) September 30, 2022
ف حب عمرو دياب❤️ pic.twitter.com/k9UOnVySJN— Mohanad ElMhamady🔥🦅 (@MohanadElMoham7) October 1, 2022
#عمرو_دياب من حفلة العقبة - الأردن 🖤— Gorgeous Amr Diab (@GorgeousAmrdiab) October 1, 2022
- #AmrDiab pic.twitter.com/SwnZZuLW8y