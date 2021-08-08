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الأحد، 08-08-2021 01:03 م

وصية دلال عبد العزيز لابنتيها

دلال


الوكيل الإخباري - رحلت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز بعد صراع مع المرض إثر إصابتها لمضاعفات كورونا .

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وكشفت دلال عبد العزيز في إحدى حلقات برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، عن وصيتها الدائمة لابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، وهي وجوب حرصهما على تقديم واجب العزاء دائما في المقربين إليهما.


وقالت الراحلة: «اتعلموا مني إنهم لازم يروحوا العزا، وبيعملوا كده على طول، ومبيتأخروش، طول ما هما فاضيين يعملوا واجب العزا، لازم يعزوا هي دي الأصول اللي اتربينا عليها» .


و توفيت أمس الفنانة دلال عبد العزيز، متأثرة بتداعيات فيروس كورونا الذي كانت قد أصيبت به، في نهاية شهر أبريل الماضي، وأدى إلى تليف جزء كبير من رئتيها.
وأعلن رامي رضوان في حسابه على تويتر خبر وفاة الفنانة الكبيرة قائلا"أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة.. انا لله وانا إليه راجعون ارجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما".

 

البيان


 




 

 


 

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