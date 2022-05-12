"وعرفتك" للفنان ماجد المهندس تتخطى حاجز ال 15 مليون مشاهدة

الوكيل الإخباري-حصدت اغنية "وعرفتك" التي طرحها الفنان العراقي ماجد المهندس منذ ايام نجاحا كبيرا .

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الاغنية التي تم طرحها بطريقة الفيديو كليب عبر القناة الرسمية لشركة روتانا تخطت حاجز الـ15 مليون مشاهدة. اللافت بالفيديو كليب استعانة الفنان العراقي بعارضة الازياء العالمية إيرينا شايك صديقة نجم كرة القدم البرتغالي السابقة كريستيانو رونالدو.



الاغنية من كلمات رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ وهي من الحان وليد سعد.



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