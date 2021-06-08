وعكة صحية تمنع الاعلامية فجر السعيد من الظهور على الشاشة

الوكيل الإخباري _ أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، غيابها عن الظهور على الشاشة مؤقتا، وذلك بسبب تعرضها لـ ظرف صحي.



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وأشارت فجر أن العارض الصحي الذي أصابها مؤخرا لا يتعلق بفيروس كورونا.



وكتبت فجر على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي:

“اعتذر اليوم عن الظهور على الشاشه بسبب ظرف صحي… مو كورونا”.



وأشارت إلى تعبها بسبب ضغوط العمل، بالقول : “احتاج اطفي مخي يومين ممكن أحد يساعدني مخي صارله كم يوم بسبب ضغوط العمل يشتغل بشكل مو طبيعي ومو راضي يوقف شلون اسويله Restart تعبت.





المصدر : الإمارات نيوز