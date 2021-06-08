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الثلاثاء، 08-06-2021 09:35 ص

وعكة صحية تمنع الاعلامية فجر السعيد من الظهور على الشاشة

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الوكيل الإخباري _ أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، غيابها عن الظهور على  الشاشة مؤقتا، وذلك بسبب تعرضها لـ ظرف صحي.

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وأشارت فجر أن العارض الصحي الذي أصابها مؤخرا لا يتعلق بفيروس كورونا.

 

وكتبت فجر على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي:
“اعتذر اليوم عن الظهور على الشاشه بسبب ظرف صحي… مو كورونا”.

 

وأشارت إلى تعبها بسبب ضغوط العمل، بالقول : “احتاج اطفي مخي يومين ممكن أحد يساعدني مخي صارله كم يوم بسبب ضغوط العمل يشتغل بشكل مو طبيعي ومو راضي يوقف شلون اسويله Restart تعبت.

 

المصدر : الإمارات نيوز 


 




 

 


 

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