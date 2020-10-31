وفاء عامر تكشف عن جديدها

الوكيل الإخباري _ كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر فعن استعدادها لخوض تجربة درامية جديدة في مسلسل يحمل اسم "هي" ، وستشاركها كل من شقيقتها الفنانة أيتن عامر ومنة فضالي .

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حيث انها قالت من خلال مداخلة هاتفة في احدى البرامج التلفزيونية : "بنتكلم في المسلسل عن قضية الثانوية العامة وما وراءها وقضايا الفتاة في عمر معين واحتضان الآباء والأمهات لأبنائهم وهل العقوق عقوق أبناء أم عقوق والدين ؟ وعلاج لكل مشكلة .. وأعتقد أن أضواءه لن تنتهي".



واضافت : "أيتن معايا في العمل ومنة فضالي وأيتن بالنسبة ليا أختي وصحبتي وبنتي .. أنا وآيتن بنشبه مصر بنحب بعض أوي وإيدنا دائماً في إيدين بعض ومهما اختلفنا أو زعلنا من بعض زعلات صغيرة ".





المصدر : الفن

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