وفاء عامر.. علينا استقبال فريق منتخب مصر بالزهور

الوكيل الإخباري - صرحت الفنانة وفاء عامر إنها لا تعتبر خسارة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 هزيمة.





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وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" قائلة : "العيال كانوا بياكلوا النجيلة في الملعب، ولعبوا تحت ظروف نفسية صعبة، وحاولوا قدر المستطاع."





وتابعت وفاء عامر : "الحمل كان ثقيلا على أبو جبل ولعب رغم إصابته، ولا أعرف لماذا لم يتمكن محمد صلاح من سرقة هدف لنا، لكنه تعرض لخشونة في الملعب، والتحكيم لم يكن عادلا معهم."





كما استكملت حديثها: "كل اللاعبين قدموا أكثر من الواجب، وعلينا تكريمهم عند عودتهم إلى مصر واستقبالهم بالزهور في المطار."







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