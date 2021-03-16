وفاة أحد أبطال فيلم 'جيمس بوند'.. صور

الوكيل الاخباري - توفي الممثل الأمريكي، يافيت كوتو، عن عمر ناهز 81 عاما، وهو الذي اشتهر في تجسيد أحد أشرار أفلام العميل السري البريطاني "جيمس بوند".

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ونال كوتو شهرة من تجسيده دور "دكتور كاننغا" عدو بوند في فيلم "Live and Let Die" في سبعينيات القرن الماضي، ومن بطولة روجر مور وجاين سيمور، كما لمع في الجزء الأول من سلسلة أفلام الخيال العلمي "Alien" وفيلم الحركة الكوميدي "Midnight Run" من بطولة روبرت دي نيرو.



ونعت الصفحات الرسمية لأفلام "جيمس بوند" رحيل يافيت كوتو.

وكانت زوجته، تيسي سيناون، أول من كشف عن وفاة يافيت كوتو، عبر منشور لها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، مساء أمس الاثنين، فيما لم يعلن عن سبب الوفاة، بحسب وكالة "رويترز".



وكتبت سيناون في منشورها أنها شعرت بالحزن والصدمة لوفاة زوجها الذي ظل شريك حياتها لمدة 24 عاما.

وقالت في رسالة له: "لقد لعبت دورا شريرا في بعض أفلامك، ولكن بالنسبة لي أنت بطل حقيقي وللكثير من الناس أيضا. كنت الرجل والزوج الصالح والأب الطيب والإنسان الكريم، الذي من النادر جدا العثور عليه".





We are very sorry to learn that Yaphet Kotto, who played Dr. Kananga in Live And Let Die, has passed away at the age of 81. Our thoughts are with his family and friends. pic.twitter.com/wssYWvy6VI March 16, 2021

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