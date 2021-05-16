وفاة أحد أبطال مسلسل 'موسى' بعد اصابته بفيروس كورونا.. صور

الوكيل الاخباري - توفى يوم الجمعة، الفنان المصري محمد ريحان فى أحد المستشفيات بالزقازيق بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نتيجة لإصابته بالفشل الكلوي وفيروس كورونا.



يذكر أن الفنان الراحل شارك في السباق الدرامي الرمضاني الماضي، بمسلسل "موسى"، الذي عرض عبر قناة dmc بدور "الشيخ صالحين"، جدّ "موسى"، الذي يجسده الفنان محمد رمضان، ولكن الموت خطفه قبل أن يحصد نجاحاته في المسلسل.



مسلسل "موسى" بطولة الفنان محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، وتارا عماد، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

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