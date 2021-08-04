الأربعاء 04-08-2021
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الأربعاء، 04-08-2021 10:06 ص

وفاة أحمد السقا يتصدر الترند وزوجته تخرج عن صمتها

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الوكيل الإخباري - قبل ساعات قليلة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الممثل المصري أحمد السقا بعد تعرضه لحادث أليم أنهى حياته ببعد ان تم نقله الى المستشفى.

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من ناحيتها خرجت الإعلامية المصرية مها الصغير عن صمتها وعبرت استيائها من انتشار شائعة وفاة زوجها أحمد السقا خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكدة ان الخبر كاذب ولا صحة له أبدا وقالت في تصريحات صحافية : "طبعًا الحمدلله إن الشائعات دي ليس لها أي أساس من الصحة، بس أنا معرفش الحقيقة الهدف منها إيه؟ وهما عاوزين إيه؟ بس الناس طول مهما قاعدين بيطلعوا في شائعات".

 


المصدر - الفن 


 




 

 


 

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