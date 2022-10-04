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الثلاثاء، 04-10-2022 06:24 ص

وفاة أشهر مذيعات التلفزيون المصري

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الوكيل الإخباري - توفيت ليل الإثنين الإعلامية المخضرمة ماجدة عاصم، إحدى أشهر مذيعات التلفزيون المصري في فترة الثمانينات والتسعينات، وذلك بعد 5 سنوات من وفاة نجلها الشاب المذيع عمرو سمير الذي رحل عام 2017 في إسبانيا.

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وكتبت سلوى عاصم شقيقة المذيعة الراحلة على صفحتها في "فيسبوك": "ماتت أختي حبيبتي وروحي المذيعة ماجدة عاصم. خلاص مشيتي يا حبيبتي بعد عذابك 5 سنوات على رحيل ابنك. ابني حبيبي المذيع عمرو سمير، تحملتي بكل إيمان ورضا".


وكانت ماجدة عاصم تلعب دور ما يسمى "مذيع الربط" بين الفقرات والبرامج في التلفزيون المصري، وهو عمل استبدل حاليا بما يسمى "البرومو".

 

سكاي نيوز



 




 

 


 

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