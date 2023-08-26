وفاة إعلامي أمريكي شهير عن عمر ناهز 99 عاما

الوكيل الاخباري-

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توفي الإعلامي الأمريكي بوب باركر (Bob Barker)، مقدم أحد أشهر برامج الترفيه في الولايات المتحدة لعقود، في منزله بلوس أنجلوس، يوم السبت، عن عمر ناهز 99 عاما.وظل باركر الذي ولد يوم 12 ديسمبر 1923 في الولايات المتحدة، اسما مألوفا لأكثر من نصف قرن كمقدم لبرنامج الألعاب التلفزيوني الشهير "ذي برايس إز رايت" (السعر مناسب)، وكذلك برنامج "تروث أور كونسيكونسز" (الحقيقة أم العواقب).وبدأ باركر في تقديم نسخة تم إحياؤها من برنامج "السعر مناسب" على شبكة "سي بي إس" في عام 1972، وأصبح البرنامج أطول عرض ألعاب تلفزيوني.وتقاعد باركر الذي ناشطا في مجال حقوق الحيوان، في يونيو 2007.وربح جائزة "إيمي" 19 مرة، وقد شارك بالتمثيل في الفيلم الكوميدي (Happy Gilmore) من بطولة آدم ساندلر عام 1996.