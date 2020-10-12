وفاة إعلامي سعودي شهير إثر إصابته بفيروس كورونا.. صور

الوكيل الاخباري - أعلن تقرير لصحيفة "عكاظ" السعودية وفاة الإعلامي السعودي البارز محمد الأهدل بسبب معاناته من المرض الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

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ونعت الصحيفة الراحل الذي كان يعمل لديها في صفحتي "نبض القراء" و"أحوال الناس".



ومما كتبت: "فقدت مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، الزميل الصحفي محمد الأهدل، بعد أن أفنى عمره إبداعاً وتميزاً في الصحافة السعودية حاملاً معه هموم الناس، محتفظاً بنبضهم وبحبهم وبأحلامهم التي ترتفع إلى السماء".



وأضافت: "وترجل الأهدل مودعاً الحياة بهدوء يشبه وداع روحه بعد توقف قلبه، مسكوناً بهموم الناس بين وجع الكتابة ونبض البسطاء، محبّاً للخير والعمل الإنساني، متسماً بأخلاقه الراقية، والعمل بصمت".



وتابعت: "وبزغت موهبة الكتابة لدى الأهدل "أيقونة الوفاء" منذ الطفولة ولازمته على مدى 3 عقود، امتلك خلالها أدواتها التعبيرية وبوصلة توجيهه إلى مهنة "صاحبة الجلالة" بعد أن خاض غمار المعرفة في بحور الثقافة، والتجديف إلى اكتشاف أسرار عوالم الأدب بعمق في مختلف تخصصاته. وحوّل الأهدل صعوبةَ الحياة لطاقة تدفع به نحو بياض الورق، صافح الجميع بابتسامته قبل يده، أعطاهم جرعات من التفاؤل ومناعة ضد اليأس، ودروساً في كيفية تطوير الذات، وظل أنموذجاً مشرقاً في الجد والاجتهاد، عصامياً صنع كفاءته بنفسه".





لها

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