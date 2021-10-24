وفاة ابنة الاعلامي الكويتي يوسف مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان - فيديو

الوكيل الإخباري - توفيت سارة يوسف مصطفى ابنة الإعلامي الكويتي يوسف مصطفى، بعد معاناة مع مرض السرطان.

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اذ أعلنت عن ذلك الإعلامية الكويتية مي العيدان على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، بالقول: "انتقلت الى رحمة الله تعالى ساره يوسف مصطفى ابنة الاعلامي يوسف مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناته وانزلها منزل حسن واحشرها مع الابرار والصديقين والصالحين.

لاتبخلوا عليها بالدعاء فالدعاء رزق الميت.

ودعا الكثير من المتابعين للراحلة بالمغفرة والرحمة، راجين من الله ان يسكنها فسيح جناته.



المصدر - الفن