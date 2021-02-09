وفاة احد أقدم المذيعين والمخرجين السعوديين

الوكيل الاخباري - أعلنت مصادر إعلامية سعودية عن وفاة المذيع والمخرج السعودي، عبد الرحمن محمود يغمور، فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد صراع مع المرض.



وكتب نجله، فراس عبد الرحمن، صباح اليوم، على "تويتر": "بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله فجر هذا اليوم، والدي عبد الرحمن محمود يغمور، بعد صراع مع المرض، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. وكتب والدي هذه التغريدة أكرموه بنشرها".

اضافة اعلان



المصدر - روسيا اليوم



