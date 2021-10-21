وفاة احد نجوم مسلسل 'الهيبة' - صورة

الوكيل الاخباري - توفي الممثل اللبناني بيار جامجيان عن عمر ناهز الـ72 عاماً لأسباب لا تزال مجهولة حتى الآن.

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ومن آخر المسلسلات التي شارك فيها كان مسلسل "الهيبة" في أكثر من جزء.





برع بيارو في دور رجل أمن الى جانب الكبيرة فيروز وعمالقة المسرح الرحباني وكانت هذه المسرحية فاتحة خير لاعمال كثيرة.



خلال مشواره الفني قدم بيار جامجيان العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية واهمها: "سهرية"، "نزل السرور"، "فيلم أميركي طويل"،"شي فاشل"، للفنان زياد الرحباني و"يسعد مساكم"، "المعلمة والأستاذ"، "إبراهيم أفندي"، "الدنيا لمين"، "الغالبون"، "قيامة البنادق" وغيرها.

المصدر : MTV