وفاة الإذاعية المصرية "أبلة فضيلة".. وهذه أبرز محطاتها

الوكيل الإخباري-توفيت اليوم الإذاعية المصرية القديرة فضيلة توفيق عبدالعزيز، الشهيرة بـ"أبلة فضيلة"، عن عمر 93 عاماً في كندا.

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وأعلنت ريم إبراهيم، ابنة "أبلة فضيلة" خبر وفاتها عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، كاشفة عن موعد ومكان الجنازة والعزاء، فكتبت: "ادعوا لأمي بالرحمة، البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبدالعزيز، أبلة فضيلة".



وأضافت: "ستقام صلاة الجنازة يوم الجمعة الموافق 24 مارس، عقب صلاة الجمعة في مسجد عثمان في مدينة بيكرينج فى كندا".



وتعتبر "أبلة فضيلة" من أشهر مقدمي برامج الأطفال في الوطن العربي، وقد أثرت في وجدان الآلاف من أطفال السبعينات والثمانينات والتسعينات بصوتها المميز، من خلال أشهر برنامج للأطفال بالإذاعة المصرية في الوطن العربي، حيث تميزت بصوتها وأدائها البسيط والمختلف أثناء سردها للحكايات والقصص التعليمية، ومحاولة ترسيخ القيم والمبادئ التربوية لدى الأطفال.





والراحلة من مواليد 4 يناير 1929، وتخرجت "أبلة فضيلة" في كلية الحقوق، لكنها في عام 1953 بدأت مسيرتها المهنية في الإذاعة المصرية على يد "بابا شارو"، أشهر مقدم لبرامج الأطفال وقتها.



وبجانب نجاحها في برامج الأطفال، لدى "أبلة فضيلة" واحد من أشهر البرامج الإذاعية، هو برنامج "غنوة وحدوتة"، الذي حاورت واستضافت خلاله العديد من الشخصيات المهمة والمعروفة في شتى المجالات، أبرزهم: أنيس منصور، وعبدالحليم حافظ، ونجيب محفوظ، وفايزة أحمد، والرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته، والعديد من أبرز الضيوف على مستوى الوطن العربي.



وعن حياتها الشخصية، "أبلة فضيلة" هي أخت الممثلة محسنة توفيق، وكانت قد ولدت لأم تركية، تجمع بين الطيبة والحزم على حدِّ وصفها، وهي التي أثرت في تشكيلها، وقد تزوجت "أبلة فضيلة" من كبير مهندسي الإذاعة المصرية إبراهيم أبوسريع، ولها ابنة واحدة "ريم".





زهرة الخليج

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