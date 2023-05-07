وفاة الاعلامي الكويتي عبيد العتيبي

الوكيل الإخباري- نعت وزارة الإعلام الكويتية وعدد كبير من النجوم الخليجيين الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي، الذي وفاته المنية أمس (السبت) عقب مضاعفات حادة في الرئتين والقلب.



وغرّدت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي: "رحمه الله عليه اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان تكون هذي الايام خير ايامه".



وكتبت الإعلامية الكويتية مي العيدان: "هنا تدرك أن جميع الخلافات كانت أتفه من أن تستمر، هنا تدرك ان كُل ما على الأرض لا يستحق الخصام، هنا تدرك أن وقتك مع من حولك محدود فأحسن الجوار".



وذكرت تقارير محلية أن الراحل أًيب في وقت سابق بفيروس كورونا ما عرّضه لصعوبات بالغة في التنفس جرّاء مشاكل في الرئتين، قبل تعرضه لجلطة قلبية.



واشتهر العتيبي بتقديم مجموعة من البرامج التلفزيونية، على غرار "سوالف ليل"، و"صباح الخير يا كويت".

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