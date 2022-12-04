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الأحد، 04-12-2022 10:46 ص

وفاة الاعلامي المصري الكبير مفيد فوزي

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الوكيل الإخباري-توفى الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي، اليوم الأحد ، بعد صراع طويل مع المرض، وخضوعه لإجراء عملية جراحية في القنوات المرارية عن عمر ناهز الـ 89 عاما.

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وقبل وفاة مفيد فوزي كانت قد ساءت حالته الصحية، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات خلال الأيام الماضية، وذلك بعد خضوع مفيد فوزي لعملية جراحية عبارة عن تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.


وكان مفيد فوزي مر بأزمة نفسية كبيرة في الفترة الماضية بعد وفاة اثنين من أقرب أصدقائه، وهما الفنان سمير صبري، والكاتب الصحفي صلاح منتصر.


وقال مفيد فوزي في مداخله هاتفية سابقة، إنه يعاني من آلام شديدة منذ فترة بسبب القنوات المرارية، الأمر الذي يتطلب إجراء عملية توسيع لها.

 

القاهرة24

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