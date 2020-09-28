وفاة الروائي السوري عدنان فرزات بعد صراع مع المرض

الوكيل الإخباري _ اعلنت الصفحة الرسمية لـ الإعلامي والروائي السوري عدنان فرزات، خبر وفاته مساء امس الأحد، بعد صراع مع المرض ومسيرة طويلة من العمل الفني.
حيث انها كتبت : " انتقل إلى رحمة الله ، الأستاذ ( عدنان محمد نبهان فرزات) ، أبوعمر، الدفن يوم الاثنين بمقبرة الصليبيخات بعد صلاة العصر. . إنا لله وإنا إليه راجعون" .
كما ونعاه صديقه الفنان الكويتي داود حسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، قائلا: ”الغالي عدنان فرزات في ذمة الله…إلى جنات الخلد أيها المبدع الخلوق“.
المصدر : إرم نيوز
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