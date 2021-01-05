الثلاثاء 05-01-2021
الوكيل الاخباري

الضمان الاجتماعي يزف بشرى سارة لهذه الفئة - فيديو

لجنة الأوبئة للوكيل : مبالغة وتهويل حول سلالة كورونا الجديدة - فيديو

تحـذير من الضمان الاجتماعي

أسعار الذهب الثلاثاء 5/1/2021

الضمان الاجتماعي للوكيل : ارتفاع عدد المدارس الخاصة المستفيدة من استدامة

وفيات الثلاثاء 5/1/2021

شارع المية .. حادث سير والدوريات الخارجية تكشف التفاصيل - صور

الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 6 درجات

وزارة العمل تعلق دوام موظفيها في مقرها الرئيسي اليوم

رئيس ديوان الخدمة المدنية يوضح للوكيل بعد شكوى من المواطنين ويوعز بحل فوري

الثلاثاء، 05-01-2021 01:17 م

وفاة الشاعر العراقي الفريد سمعان عن عمر ناهز 92 عاما

1986429


الوكيل الاخباري - أعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، اليوم الثلاثاء، وفاة الشاعر الفريد سمعان، في العاصمة الأردنية عمان عن عمر ناهز 92 عاما.

اضافة اعلان

وذكر بيان للاتحاد: "نتقدم بخالص العزاء للوسط الثقافي والتضامن والمواساة لعائلته الكريمة، وللأهل والمحبين الصبر والسلوان".


ولد الفريد سمعان في محافظة نينوى عام 1928، وهو شاعر وكاتب مسرحي وحقوقي، تخرج من كلية الحقوق عام 1961، وحصل على دبلوم عالي في التخطيط من معهد الأمم المتحدة في دمشق سنة 1971.


أصدر أكثر من عشرين مجموعة شعرية، وقصصا ومسرحيات، وكتبت عنه دراسات نقدية عدة، ورسائل جامعية، وترجمت أعماله إلى لغات عدة.
وشغل منصب الأمين العام لاتحاد أدباء العراق عام 2003.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1498448_1609770704

دفن إلياس الرحباني دون جنازة بعد وفاته بفيروس كورونا

main_image5ff40e5319980

وعد تُعلن إصابتها بفيروس كورونا

3746446-761978812

عمل فني جديد للفنان أحمد حلمي.. فيديو

173-155940-tania-roberts-james-bond_700x400

بعد إعلان وفاتها.. ممثلة أمريكية شهيرة تفاجئ الجميع بعودتها

4b59fa0f-7e2b-4d56-95ee-808550180ddf_16x9_1200x676

محمد رمضان في أول ظهور له خلال كواليس مسلسله الجديد.. شاهد

2020_1_1_13_51_16_577

كورونا يصل إلى عائلة أحمد السقا وزوجته

أخبار متعلقة
1043602662_0_0_2048_1107_1000x541_80_0_0_d896a1aca1c1f79808daa1eb56f7996c

وريث أحمد زكي الوحيد يكشف عن خدعة الميراث.. فيديو