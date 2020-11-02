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الإثنين، 02-11-2020 10:51 ص

وفاة الصحفي البريطاني الشهير روبرت فيسك

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الوكيل الإخباري _ توفي المراسل الصحفي البريطاني الشهير روبرت فيسك عن عمر يناهز الـ 74 عاما، اثر إصابته بسكتة دماغية.

وقد اكد مصدر في “إندبندنت”، حيث يعمل فيسك مراسل الشرق الأوسط ، نبأ وفاته، بعد نقله إلى المستشفى.

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يشار الى ان الراحل روبرت فيسك هو أشهر المراسلين الصحفيين البريطانيين في منطقة الشرق الأوسط لسنوات طويلة، وكان شاهدا على أبرز حروب العرب ومآسيهم خلال الأربعين سنة الماضية.

المصدر : الامارات نيوز 

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