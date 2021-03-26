وفاة الفنانة الأمريكية جيسيكا والتر عن 81 عاما

الوكيل الاخباري - توفيت الفنانة الأمريكية جيسيكا والتر، عن عمر يناهز 81 عاما، في منزلها في مدينة نيويورك.

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وأفادت صحيفة "هوليوود ريبورتر"، نقلا عن ابنة الفنانة الراحلة بروك بومان، المديرة التنفيذية لشركة "فوكس إنترتينمنت"، أن والتر توفيت ليلة الأربعاء في منزلها في نيويورك.



وأضافت ريبورتر: "بقلب حزين أؤكد وفاة أمي الحبيبة جيسيكا"، مشيرة إلى أن جيسيكا والتر، كانت ممثلة لأكثر من ستة عقود، وكان من دواعي سرورها أن تجلب الفرح للآخرين من خلال سردها للقصص سواء على الشاشة أو خارجه.

يشار إلى أن زوج والتر، الممثل رون ليبمان، توفي في ديسمبر/كانون الأول 2019، عن عمر يناهز 82 عاما.



سبوتنيك

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