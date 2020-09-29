وفاة الفنانة الشعبية المغربية شامة الزاز

الوكيل الإخباري _ بعد صراع طويل مع المرض توفيت الفنانة الشعبية شامة الحمومي المعروفة بـ“شامة الزاز“، مساء امس الاثنين، بمدينة تاونات، الواقعة شمال المغرب، عن عمر يناهز 67 عامًا.

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يشار الى ان الراحلة شامة الزاز كانت تعرف في الأوساط الفنية المغربية بـ“أيقونة الطقطوقة الجبلية“ وهي إيقاعات ريفية شهيرة تعود إلى مئات السنين، وتتميز بطقوسها التقليدية المتعلقة بالملابس، ولها آلاتها الموسيقية الخاصة.





المصدر : إرم نيوز

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