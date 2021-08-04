الأربعاء 04-08-2021
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الأربعاء، 04-08-2021 08:43 ص

وفاة الفنانة المصرية فتحية طنطاوي

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الوكيل الإخباري - نعت نقابة المهن التمثيلية المصرية، في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، الفنانة فتحية طنطاوي.

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 وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن فتحية طنطاوي توفيت إثر أزمة قلبية أدخلتها في غيبوبة تامة، فقدت بعدها الحياة.


كان آخر أعمال فتحية طنطاوي الفنية مسلسل "أبو جبل"، وظهرت كضيفة شرف، وعرض العمل عام 2019 بطولة الفنان مصطفى شعبان.


من جانبها، نعت وزير الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم الفنانة فتحية، قائلة إن "الراحلة من أبرز ممثلات جيل الثمانينيات و التسعينيات وبدايات الألفية الثانية".


قدمت فتحية طنطاوي خلال مشوارها الفني حوالي 140 عملا دراميا بدأتها على المسرح القومي والطليعة في الستينيات، ثم اتجهت للعمل في العديد من المسلسلات والسهرات والأفلام التليفزيونية.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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