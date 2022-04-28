وفاة الفنانة فاطمة مظهر شقيقة الفنان الراحل أحمد مظهر

الوكيل الإخباري - توفيت مساء أمس الفنانة فاطمة مظهر، أخت الفنان الراحل أحمد مظهر، عن عمر ناهز 78 عاما.





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وأعلن الفنان مفيد عاشور عن الوفاة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونشر صورة للفنانة الراحلة وأرفقها بالتعليق: "إنا لله وإنا إليه راجعون. وداعا الفنانة الكبيرة فاطمة مظهر. رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .. اللهم بحق شهرك الفضيل هذا اللهم أجعلها من عتقائك يا عفو يا جواد يا كريم...اللهم آمين يارب العالمين. نسألكم الفاتحة علي روحها الطاهرة".

نواعم