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الخميس، 18-03-2021 09:42 م

وفاة الفنانة منى بدر عن عمر يناهز 85 عاما

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الوكيل الاخباري - توفيت صباح الخميس، الفنانة منى بدر عن عمر يناهز 85 عاما.
ووفقا لجريدة "الشروق"، أعلن الموسيقار يحيى خليل، خبر وفاة مني بدر عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك"، وقال: "توفيت صباح اليوم صديقتي نجمة من الزمن الجميل (ماري النجار)، اللي اتعرفت في السينما المصرية باسم (منى بدر)، وقامت ببطولة فيلم (فتى أحلامي) أمام العندليب عبدالحليم حافظ، وكانت قد استقرت في الولايات المتحدة بمدينة شيكاغو منذ حوالي 30 سنة".

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والفنانة المصرية منى بدر من أصل سوري ولدت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1936.


حصدت لقب ملكة جمال مصر، ومن هنا فتحت أبواب السينما أمامها وترشحت لفيلم "فتى أحلامي" للوقوف أمام العندليب عبدالحليم حافظ.


وبعد نجاحها في هذا العمل ابتعدت منى بدر عن السينما وعملت بأحد البنوك.
لكن بعد مرور عدة سنوات عادت مرة أخرى للتواجد من خلال فيلم لبناني يحمل أسم "كلنا فدائيون" والذي تم عرضه عام 1969.

 

سبوتنيك

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