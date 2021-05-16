الأحد 16-05-2021
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الأحد، 16-05-2021 12:09 م

وفاة الفنانة نادية العراقية متأثرة بكورونا

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الوكيل الاخباري - بعد صراع طويل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، توفيت اليوم الأحد، الفنانة نادية العراقية، عن عمر يناهز الـ57 عاماً.

وأعلنت ابنتها مي محروس الخبر الحزين عبر حسابها على موقع فيسبوك وكتبت: "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، ارجوا الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وعاشت الفنانة الراحلة الفترة الأخيرة في العناية المشددة في إحدى مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج اللازم بعد تدهور حالتها الصحية بشكل سريع.

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