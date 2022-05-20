وفاة الفنان الأردني تيسير عطيه

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نعت وزارة الثقافة الفنان الأردني تيسير عطيّه، الذي وافته المنية عصر اليوم الجمعة إثر جلطة دماغية، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



والفنان الراحل من مواليد العام 1951، نال البكالوريوس في المسرح من المعهد العالي بالقاهرة العام 1976، وهو عضو نقابة الفنانين الأردنيين، شارك في عدد من المهرجانات المحلية والعربية، مثل مهرجان قرطاج 1984، ومثل العديد من المسرحيات والمسلسلات مثل "الخنساء"، "شجرة الدر"، "بداية أم نهاية" و "المناهل".

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