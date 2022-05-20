الجمعة 20-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الصحة تعلن مراكز تطعيم كورونا السبت - أسماء

العبابنة نقيبا للصيادلة

الارصاد الجوية تحذر من طقس يوم السبت

الحكومة اللبنانية تعقد اجتماعها الأخير وتقر خطة للتعافي الاقتصادي

الهاشمية تحصل على الاعتماد الدولي لبرامج هندسة العمارة

وفاة الفنان الأردني تيسير عطيه

واشنطن تعلن منح 800 مليون دولار مساعدات للشعب السوري

هل تشمل عطلة يوم الخميس القطاع الخاص ؟

أحمد الدحيات نقيبا للأطباء البيطريين الأردنيين

بني مصطفى: المرحلة المقبلة تحتاج حضورًا حقيقيًا للمرأة يمثل وزنها بالمجتمع

الجمعة، 20-05-2022 09:02 م

وفاة الفنان الأردني تيسير عطيه

1


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نعت وزارة الثقافة الفنان الأردني تيسير عطيّه، الذي وافته المنية عصر اليوم الجمعة إثر جلطة دماغية، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

والفنان الراحل من مواليد العام 1951، نال البكالوريوس في المسرح من المعهد العالي بالقاهرة العام 1976، وهو عضو نقابة الفنانين الأردنيين، شارك في عدد من المهرجانات المحلية والعربية، مثل مهرجان قرطاج 1984، ومثل العديد من المسرحيات والمسلسلات مثل "الخنساء"، "شجرة الدر"، "بداية أم نهاية" و "المناهل".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 