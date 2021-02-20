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السبت، 20-02-2021 12:36 م

بعد صراع من المرض

وفاة الفنان الأردني محمد وهيب

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الفنان الأردني محمد وهيب


الوكيل الإخباري - توفي الفنان الأردني محمد وهيب، بعد معاناة مع المرض، اليوم السبت .

ونعى نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب الفنان وهيب،  عبر صفحته على "الفيسبوك" .

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وقال الخطيب، "نعزي عائلته وأهله ومحبيه والزملاء متضرعين لله تعالى أن أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته".

 

وأشار ، أنه أحد أبرز أعمدة المؤسسين والمتميزين في مشواره الفني
وعلى كل الأصعدة.

 

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

ومحمد وهيب هو مطرب وملحن أردني ولد في مدينة القدس، ويعتبر من المخضرمين الذين عاصروا أجيال الفنانين الكبار مثل فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ.

ودرس وهيب الموسيقى في القاهرة على أيدي كبار الفنانين المصريين. وهو ممن ساهموا في تأسيس الإذاعة الأردنية في رام الله وبعدها في عمان.


 




 

 


 

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