وفاة الفنان الامريكي نيد بيتي عن عمر يناهز ال ٨٣ عاماً

الوكيل الإخباري - توفي الممثل الأميركي نيد بيتي عن 83 عاماً لأسباب طبيعية محاطاً بعائلته وأقاربه، بحسب وكيلة مجموعة "شلتر إنترتاينمنت غروب" ديبورا ميلر.

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وكان شارك نيد بيتي، في أعمال سينمائية منها "سوبرمان"، "توي ستوري 3" و"نتوورك" الذي رُشح به لجائزة أوسكار.



تعرّف الجمهور على نيد بيتي بفيلم "ديليفيرانس" لجون بورمان الذي صدر عام 1972، واستمرت مسيرته حتى 2013.



وقد رُشح نيد بيتي لجائزة أوسكار عن أفضل دور ثانوي في فيلم "نتوورك" في 1976.



وكان لافتاً تعليق الممثل أليكس وينتر على وفاة بيتي الذي برز في أفلام "بيل أند تيد"، قائلاً، إنه "من عظماء" السينما.

المصدر - الفن



