وفاة الفنان السوري أحمد السيد بعد صراع مع المرض

الوكيل الإخباري- أعلنت نقابة الفنانين السوريين وفاة الفنان السوري أحمد السيد، اليوم الأحد 14 يوليو، بعد صراع مع المرض.

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ونشرت النقابة صورة الراحل أحمد السيد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت: "وداعاً الزميل الفنان القدير أحمد السيد.. يشيع جثمانه الطاهر ويصلى عليه عقب صلاة العصر في جامع الماجد في مخيم اليرموك دوار البطيخة. يوارى الثرى في مقبرة بوابة الميدان. تقبل التعازي يومي الاثنين والثلاثاء 15/16/7/2024.. للرجال بصالة جامع الماجد من الساعة 8:30 مساءً حتى الساعة 10:30. وللنساء في منزل شقيقه الكائن في شارع اليرموك جانب مدرسة "أسد ابن الفرات".. إنا لله وإنا إليه راجعون."



يذكر أن الفنان أحمد السيد مواليد الجولان، وحصل على دورة إعداد ممثل، وشارك كممثل في العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والإذاعية، من بينها: "الحب كله، ولادة من الخاصرة، دقيقة صمت، الرحيل إلى الوجه الآخر، خالد بن الوليد"، وكمؤلف عُرض له مؤخرًا مسلسل "الصديقات" بطولة سوزان نجم الدين.