وفاة الفنان العراقي نزار السامرائي

الوكيل الإخباري _ نعت نقابة الفنانيين العراقيين الممثل العراقي نزار السامرائي الذي وافته المنية ليلة أمس عن عمر ناهز الـ75 عاماً.

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يذكر ان السامرائي بدأ مسيرته الفنية مع المسرح عام 1966 حين شارك صادق الأطرقجي وطعمة التميمي وفخر العقيدي وهدية الخالدي بطولة مسرحية "بيت أبوكمال" ليقدم بعدها قرابة الخمسين مسرحية إضافة لخوضه تجربة الإخراج في أكثر من عمل.

المصدر : الفن

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