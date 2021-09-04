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السبت، 04-09-2021 03:28 م

وفاة الفنان الفلسطيني محمد لافي نجم سوبر ستار 2003 - صور

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الوكيل الإخباري - توفي محمد لافي، المشترك في برنامج "سوبر ستار" الموسم الأول، حيث نعاه زملائه عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

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رويدا عطية شاركت صورة للراحل، وعلقت عليها "محمد يا حلو القلب يا طيب وخلوق عم قول الله يرحمك والوجع اللي عم حس فيه ما الو وصف، يا رفيق ذكرياتنا بالمر والحلو راح تبقى بالقلب دايما يا غالي انت، الله يصبرنا على فراقك ويصبر اهلك وكل محبينك، هيك ارتحت يا لافي رحت لمكان احلى مافيه زعل ولا تعب،إنا لله وإنا إليه راجعون".


 

 

أما سعود أبو سلطان فقد نعى محمد لافي من خلال ستوري عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، شارك فيها صورة للراحل.

 


 

من هو محمد لافي نجم سوبر ستار ؟
محمد لافي شاب فلسطيني الأصل عاش في الكويت واستطاع إنهاء دراسته الثانوية متخطياً كل العقبات ولم تعوقه كل الصعوبات التي واجهها في حياته ، فكان قد فقد بصره في عمر الـ14 نتيجة خطأ طبيّ . وشارك في سوبر ستار 2003 وحظي بجماهيرية و شعبية كبيرة وقتها.

 

وفي الموسم الأول من سوبر ستار سنة 2003، تواجد مع محمد لافي كل من رويدة عطية، ملحم زين، سعود أبوسلطان، وائل منصور، شادي أسود، مرعي سرحان، نانسي زعبلاوي، صابر هواري، سعد جمال الدين، وهيثم سعيد.

 

المصدر -ET بالعربي 

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