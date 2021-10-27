وفاة الفنان الكوميدي الأمريكي مورت سال عن 94 عاماً

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست أن مورت سال، الذي أحدث هزة في عالم الكوميديا في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي بنظرته النقدية للحياة والسياسة الأمريكية، توفي يوم الثلاثاء عن 94 عاما.

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ونقلت الصحيفتان عن صديقة للفنان الكوميدي قولها إن سال، الذي كان يُعد على نطاق واسع رائد السخرية السياسية الحديثة، توفي في منزله بالقرب من سان فرانسيسكو دون أن تذكر سبب الوفاة. ولم يتسن لرويترز تأكيد خبر الوفاة بشكل مستقل.



وكان لسال الفضل في التأثير على ممثلين كوميديين مثل جورج كارلين وودي آلن و جوناثان وينترز. وكان أيضا صديقا لليني بروس، أحد رواد الكوميديا، على الرغم من أن أدواره لم تكن تشمل اللجوء لألفاظ نابية مثلما كان يفعل بروس.



كان (مورت سال آت صن ست) أو "مورت سال عند الغروب"، الذي صدر عام 1955، أول ألبوم كوميدي ارتجالي له ليقدم بعدها بثلاث سنوات عرضا في مسارح برودواي.

ولد مورتون ليون سال في مونتريال في 11 مايو 1927، ونشأ في لوس انجليس.

وتخرج من جامعة جنوب كاليفورنيا، وانتقل إلى منطقة سان فرانسيسكو في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي ليجرب الدخول لعالم الكوميديا. وأمضى جزءا من حياته داخل سيارته قبل أن يكون جمهور ومتابعين له في ملهى ليلي بسان فرانسيسكو وينطلق بعدها نحو عالم الشهرة.

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