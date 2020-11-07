وفاة الفنان الكويتي عامر الحزيمي المعروف بـ موضي علف

الوكيل الإخباري _ توفي الفنان الكويتي عامر الحزيمي الشهير بـ"موضي علف"، اليوم السبت عن عمر ناهز 60 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض وتدهور وضعه الصحي.

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وقد نعاه عدد من الفنانين الكويتيين ابرزهم الفنانة الإعلامية مي العيدان التي اعلنت خبر الوفاة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي "إنستغرام" حيث انها قالت : "انتقل إلى رحمة الله الفنان عامر الحزيمي الشهير في موضي علف والذي بدأ فنيا من مسلسل الحيالة مع الفنان عبدالحسين عبدالرضا الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته .. لا تبخلوا بالدعاء فهو رزق الميت".

لتنهال عليها التعليقات داعين للراحل بالرحمة .

المصدر : لها

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