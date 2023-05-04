وفاة الفنان اللبناني إيلي شويري عن 84 عاما

الوكيل الاخباري - توفي الفنان اللبناني القدير، إيلي شويري، مساء الأربعاء، عن عمر يناهز الـ84 عاما، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام اللبنانية.

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اشتهر إيلي شويري بأنه "أبو الأناشيد الوطنية" في لبنان، فمنذ بداياته الفنية ترجم شويري عشقه لبلده بالأناشيد، ومنها "بكتب اسمك يا بلادي"، التي ألّفها ولحّنها عام 1973، إلى جانب "صف العسكر" و"يا أهل الأرض" وأغنية "تعلا وتتعمر يا دار" التي غنتها صباح و"أيام اللولو" بصوت الشحرورة وسميرة توفيق.



وشارك شويري مع الأخوين رحباني في أكثر من 25 عملاً، وأُسندَ إليه دور "فضلو" في مسرحية "بياع الخواتم" إلى جانب السيدة فيروز عام 1964، وفي الشريط السينمائي الذي وقّعه المخرج يوسف شاهين في العام التالي.



وُلد إيلي شويري في بيروت في 27 ديسمبر عام 1939، في العصر الذهبي للفن، حيث عاصر محمد عبدالوهاب وأم كلثوم ورياض السنباطي وعبدالحليم حافظ وكارم محمود ومحمد عبدالمطلب وغيرهم من عمالقة الفن الذين رسموا خريطة الأغنية العربية.

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