الخميس 04-05-2023
الوكيل الاخباري

رسالة من الأمن في يوم المرور العالمي

قرار وشيك برفع الفائدة على القروض في الأردن

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد "الأقصى"

ارتفاع قياسي على أسعار الذهب الخميس في الأردن

أسرى أوكرانيون: تم تجنيدنا بالقوة

الدولار يتراجع مع تلميح المركزي الأمريكي لوقف رفع الفائدة

الأمم المتحدة: ليبيا من أكبر مخزونات الذخائر غير المؤمنة بالعالم

الغذاء والدواء: عدم إجازة إدخال أصناف من اللبنة غير الحاصلة على رخصة استيراد

3 شهداء إثنين منهم تشوهت ملامحهما بالكامل برصاص الاحتلال في نابلس

السودان.. الجيش وقوات الدعم يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة

الخميس، 04-05-2023 06:26 ص

وفاة الفنان اللبناني إيلي شويري عن 84 عاما

وو


الوكيل الاخباري - توفي الفنان اللبناني القدير، إيلي شويري، مساء الأربعاء، عن عمر يناهز الـ84 عاما، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام اللبنانية.

اضافة اعلان


اشتهر إيلي شويري بأنه "أبو الأناشيد الوطنية" في لبنان، فمنذ بداياته الفنية ترجم شويري عشقه لبلده بالأناشيد، ومنها "بكتب اسمك يا بلادي"، التي ألّفها ولحّنها عام 1973، إلى جانب "صف العسكر" و"يا أهل الأرض" وأغنية "تعلا وتتعمر يا دار" التي غنتها صباح و"أيام اللولو" بصوت الشحرورة وسميرة توفيق.


وشارك شويري مع الأخوين رحباني في أكثر من 25 عملاً، وأُسندَ إليه دور "فضلو" في مسرحية "بياع الخواتم" إلى جانب السيدة فيروز عام 1964، وفي الشريط السينمائي الذي وقّعه المخرج يوسف شاهين في العام التالي.


وُلد إيلي شويري في بيروت في 27 ديسمبر عام 1939، في العصر الذهبي للفن، حيث عاصر محمد عبدالوهاب وأم كلثوم ورياض السنباطي وعبدالحليم حافظ وكارم محمود ومحمد عبدالمطلب وغيرهم من عمالقة الفن الذين رسموا خريطة الأغنية العربية.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
66

فيديو - الفنان السقار يهدي ولي العهد أغنية بمناسبة زفافه

img-20230228-102920-1677573008-621x430

ماريتا الحلاني تروي تفاصيل علاقتها بخطيبها وموعد زفافهما

433486_0

بعد نجاح "تحت الوصاية"... 3 أفلام لمنى زكي في السينما

266919-مصطفي-درويش-(1)

شاهد -صورة من جنازة مصطفى درويش تثير ضجة .. والصحفيين في مصر تصدر بيان

10877991-347421665

نانسي عجرم تبتكر طريقة جديدة للاحتفال بميلادها مع محبّيها-فيديو

7777

مطالبات بإلغاء حفل أصالة في متحف الحضارات.. ما علاقة آمال ماهر؟