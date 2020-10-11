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الأحد، 11-10-2020 10:49 ص

وفاة الفنان اللبناني حسين الخطيب

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الوكيل الإخباري _ اعلن المايسترو اللبناني "لبنان بعلبكي" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" خبر وفاة الفنان اللبناني حسين الخطيب، بعد صراع طويل مع المرض.

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حيث انه قال :"الفنان حسين الخطيب صاحب الصوت المخملي الذي اختار الا يدخل معترك عالم الغناء لشدة نقاوته، والد الفنان و عازف الإيقاع علي الخطيب وأخ الفنان نبيه الخطيب، غادرنا اليوم بصمت تاركاً بضع تسجيلات و بعض من الذكريات.. السلام لروحه".

 

يشار الى ان الراحل كان أحد أركان فرقة شقيقه الفنان نبيه الخطيب، وإشتهر بأداء الأغاني التراثية وأيضاً لكبار الفنانين والملحنين، منذ العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، ومنهم زكريا أحمد وصالح عبد الحي ورياض السنباطي.


المصدر : الفن 

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