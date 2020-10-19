وفاة الفنان المصري خالد حمزة

الوكيل الإخباري _ اعلن الكاتب المصري ايمان يحيى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وفاة صديقه الفنان المصري، خالد حمزة، في القاهرة، بعد معاناة طويلة مع المرض.



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وقد نعاه بكلمات مؤثرة ، قائلا : " توفي الى رحمة الله الفنان خالد حمزة

بعد حياة حافلة بالعطاء الفني ممثلا ومخرجا مسرحيا ومؤلفا .. تعرفت عليه في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، في معركة انتخابية خاضها صديقه الدكتور مختار السيد، ثم التقينا في حركة كفاية مجددا.



وأضاف: وفي الثمانية عشر يوما التي قضيناها في ميدان التحرير ، كان يبيت يوميا في الميدان رغم اعتلال الصحة وكبر السن! غادرنا اليوم مثقف عضو ي ومناضل وفنان جميل .. رحمك الله يا استاذ خالد، ستظل دائما حيا بأعمالك ونضالاتك” .

لتنهال عليه التعليقات داعين للراحل بالرحمة .

المصدر : الامارات نيوز

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