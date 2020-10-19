الإثنين 19-10-2020
الوكيل الاخباري

روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

اجراء جديد للتعامل مع المشتبه في اصابتهم بكورونا

اعلان من وزارة التربية لطلبة المدارس

الصفدي يلتقي وزير الخارجية الكويتي

تطور جديد في أزمة مرتضى منصور واللجنة الأولمبية المصرية

الصين : 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

أسعار الذهب الإثنين 19/10/2020

التنمية : حملة للحد من التسول

قرارات حكومية جريئة بسبب كورونا




الإثنين، 19-10-2020 10:11 ص

وفاة الفنان المصري خالد حمزة

309084_0


الوكيل الإخباري _ اعلن الكاتب المصري ايمان يحيى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وفاة صديقه الفنان المصري، خالد حمزة، في القاهرة، بعد معاناة طويلة مع المرض.

اضافة اعلان
 

وقد نعاه بكلمات مؤثرة ، قائلا : " توفي الى رحمة الله الفنان خالد حمزة
بعد حياة حافلة بالعطاء الفني ممثلا ومخرجا مسرحيا ومؤلفا .. تعرفت عليه في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، في معركة انتخابية خاضها صديقه الدكتور مختار السيد، ثم التقينا في حركة كفاية مجددا.


وأضاف: وفي الثمانية عشر يوما التي قضيناها في ميدان التحرير ، كان يبيت يوميا في الميدان رغم اعتلال الصحة وكبر السن! غادرنا اليوم مثقف عضو ي ومناضل وفنان جميل .. رحمك الله يا استاذ خالد، ستظل دائما حيا بأعمالك ونضالاتك” .

 

لتنهال عليه التعليقات داعين للراحل بالرحمة .

 

المصدر : الامارات نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
188

الحكم بحبس فنان شاب شهير لستة أشهر.. صورة

Doc-P-741432-637345664118181265

ظهور جديد للفنانة ياسمين صبري برفقة شقيقها يثير الجدل!.. شاهد

فريد-الأطرش-سلمان-البدعيش-2907201985

جوجل يحتفل بذكرى ميلاد فريد الأطرش الـ 110 .. صورة

b78070d9dc6bd17c5dc9dccd8ad2c663

فيلم جديد للفنانة منى زكي.. وتعليق يثير الجدل من أحمد حلمي!

4857056-1492355257

حقيقة إصابة نجوى كرم بفيروس كورونا

ee3da7f8-a041-4525-a7e9-edb09ff36667_16x9_1200x676

الموت يغيب الفنانة التونسية نعمة

أخبار متعلقة
3969187

الموت يفجع الفنانة صفية العمري

8202027111956243915175

الموت يفجع الفنان حمدي الميرغني

3232425_1602346485

وفاة الفنان اللبناني حسين الخطيب

صابر الرباعي

الموت يفجع صابر الرباعي

1000x563_cmsv2_e977fb9e-4438-54a6-a465-f54ee1a4177a-5037726

وفاة عازف الجيتار فان هالين بعد صراع مع المرض

received_769878963785562_copy_1932x1288_840385_highres

الموت يفجع الفنانة المغربية دنيا بطمة