وفاة الفنان المصري سامي فهمي

الوكيل الإخباري-أعلنت الفنانة عايدة فهمي، وفاة شقيقها الفنان سامي فهمي، دون الكشف عن موعد الجنازة والعزاء.

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ونشرت عايدة فهمي، صورة لشقيقها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب قائلًا: أخويا سامي فهمي في ذمة الله أدعو له.





الفنان الراحل سامي فهمي تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1974، اشترك في مسرحية القاهرة في ألف عام، ومسلسل الأيام 1979، ونال شهرة كبيرة خاصة مع مشاركته الفنان سمير غانم في المسلسل الكوميدي حكايات ميزو.









القاهرة 24