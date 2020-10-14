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الأربعاء، 14-10-2020 08:48 ص

بعد صراع مع المرض

وفاة الفنان المصري محمود ياسين

مح
محمود ياسين


الوكيل الإخباري - توفي الفنان المصري، محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، عن عمر ناهز بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده منذ قليل عبر حسابه على الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وكتب عمرو محمود ياسين: "توفي الى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".

 

المصدر : سكاي نيوز 

 

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