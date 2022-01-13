وفاة الفنان كاظم الساهر يتصدر الترند وهذا ما تم كشفه !

الوكيل الإخباري-تصدر في الساعات الماضية خبر وفاة الفنان العراقي كاظم الساهر وذلك على الصفحات المتعددة على مواقع التواصل الاجتماعي واختلفت ردود الفعل بين من صدق الخبر وبين من طلب توضيح من الفنان بنفسه على هذه الاخبار.

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من جهتها، نفت المصادر الفنية العراقية هذا الخبر، وقالت أن الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي غير حقيقة وان الفنان العراقي بصحة جيدة وانه ليس مريض حتى لا بل هو حزين على وفاة شقيقه وقد سبق واعلن الخبر بنفسه على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.





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