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السبت، 18-12-2021 12:21 م

وفاة الفنان محب كاسر بعد صراع طويل مع مرض السرطان

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الوكيل الإخباري - توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الفنان الكبير محب كاسر بعد صراع طويل مع المرض، حيث ظل طوال الفترة الماضية محتجزاً في أحد المستشفيات، حيث أعلن الإعلامي طارق علام عبر صفتحه الرسمية على "فيسبوك" وفاة الفنان بعد رحلة طويلة مع مرض السرطان.

ونعى علام الفنان القدير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً: "وفاة الفنان محب كاسر بعد صراع طويل مع مرض السرطان، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

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ومن المقرر أن تقام الجنازة اليوم، بعد صلاة الظهر، حيث سيتم دفنه في مثواه الأخير، بمقابر الأسرة بمحافظة قنا.

 

المصدر - لها

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